Stoltenberg: AB savunma bakanlarına NATO'nun Irak'ta genişleyen faaliyetlerini anlatacağım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin savunma bakanları ile yapacağı görüşme öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bakanları NATO'nun Irak'taki varlığını artırma çalışmaları hakkında bilgilendireceğim. Irak askeri ve güvenlik güçlerini eğitimek, yeteneklerini güçlendirmek, IŞİD'i geri dönüşünü önlemenin en iyi yoludur" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, AB ve NATO'nun hem Irak hem de Afganistan'da aktif olarak işbirliği yaptığını da sözlerine ekledi.

NATO dışişleri bakanları, nisan ayı başlarında video konferans yoluyla düzenledikleri toplantıda Irak'taki misyonun genişletilmesini kararlaştırmıştı.

Bakanlar özellikle, NATO misyonunun çavuş timleri, bomba imha ekipleri ve federal polisin eğitilmesi konusunda anlaşmıştı.