Belarus'ta bir grup saldırgan, Libya Büyükelçiliği binasını ele geçirme girişiminde bulundu

Belarus'un başkenti Minsk'te yaklaşık 30 kişilik bir grubun Libya'nın Belarus Büyükelçiliği binasını ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Tut.by'nin haberine göre bu sabah saat 06:00'da yaklaşık 30 kişilik bir grup Libya Büyükelçiliği'nin bahçe duvarlarından atlayarak binaya girmeye çalıştı. Hemen yan tarafta bulunan Moldova Büyükelçiliği çalışanları, grubu fark ederek polis çağırdı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, grubun binayı ele geçirme girişimini engelledi ve binada bulunanların kimliklerini kontrol etti.

Grubun Libya Geçici Maslahatgüzarı Asteita Muhammed Mariy'i binadan çıkarmaya çalıştığı ancak bunun önüne geçildiği belirtildi. Yönetimden olaya müdahale etmeme talimatı alan güvenlik güçleri, daha sonra elçilik binasından ayrıldı.

Saldırganların arasında birkaç Arap kökenli kişi bulunduğunu ve diğerlerinin Slav görünümlü olduğunu anlatan Tut.by muhabiri, grubun öğleye doğru elçilikten ayrıldığını aktardı.

Olay sırasında binadaki cam ve kapıların kırıldığı görüldü.