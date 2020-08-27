Yunanistan’da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış

Yunanistan’da son 24 saatte 19’u turist olmak üzere, 293 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yunanistan Ulusal Toplum Sağlığı Örgütü, ülkede son 24 saatte 19’u turist olmak üzere, 293 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve bu sayının pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtti.

Ulusal Toplum Sağlığı Örgütü’nün açıklamasında, toplam vaka sayısının 9280’e ulaştığına dikkat çekilerek son 24 saatte hayatını kaybeden 5 hasta ile birlikte toplam ölü sayısının 248’e yükseldiği ifade edildi.

Daha önce iyileşen 145 kişinin yoğun bakım ünitelerinden taburcu edildiğine vurgu yapılan açıklamada, durumu ağır olan 33 hastanın yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.

Yunan makamları, son haftalarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kısıtlayıcı önlemleri sıkılaştırmaya başladı.