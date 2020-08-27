Lukaşenko: Putin ile 1 milyar dolarlık borcun yeniden finansmanı konusunda anlaştık

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus'un 1 milyar dolarlık borcunun yeniden finansmanı konusunda anlaştığını belirtti.

, Belarus ve Rusya başbakanlarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları anlaşma kapsamında, Belarus'un 1 milyar dolarlık borcunun yeniden finansmanı için görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Belarus devlet ajansı BelTA’nın aktardığına göre Lukaşenko, “Rusya Devlet Başkanı ile anlaştık ve bugün Başbakanımız, Mikhail Mishustin (Rusya Başbakanı) ile yeniden finansman konusunda görüşmelerde bulunacak” dedi.

Lukaşenko, ulusal para biriminin çökmesine izin vermeyeceklerini belirterek “Bu yıl Rusya Federasyonu'na olan borcun 1 milyar dolarının yeniden finansmanından bahsediyoruz. Yani Rusya ile bu 1 milyarın ülkemizde kalması konusunda anlaştık ve bu ulusal paramız için iyi bir destek olacak” ifadelerini kullandı.