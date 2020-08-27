İngiltere, İsviçre ve Çekya'yı güvenli ülkeler listesinden çıkardı

İngiltere, Kovid-19 vakalarında artış kaydedilen İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı güvenli ülkeler listesinden çıkarırken, Küba'yı listeye dahil etti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı koronavirüs seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü saat 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek."

Data shows we need to remove the Czech Republic, Jamaica and Switzerland from our list of #Coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 27, 2020

​Verilerin, Küba'nın güvenli ülkeler listesine eklenmesine izin verdiğini de vurgulayan Shapps, halkı, listedeki ani değişiklikler konusunda uyardı.

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını açıklamıştı.

İngiltere, daha önce de İspanya, Fransa, Avusturya ve Hırvatistan'ı listeden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin güvenli ülkeler listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.