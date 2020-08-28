Ukrayna, Belarus ile tüm temasları askıya aldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Belarus tarafıyla diyaloğu askıya aldıklarını duyurdu.

Ukrayna medyasına konuşan Kuleba, "Ukrayna ile diyalogu durdurduk. Bunu resmen bildiriyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak Ukrayna'yı itibar, ahlak ve etik kayıplara uğratmayacağına ikna olduğumuzda bu temaslar yeniden başlatılacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile en son seçimler öncesinde konuştuğunu dile getiren Kuleba, "Ülke liderleri arasında şu anda hiçbir iletişim yok ve planlanmıyor" dedi.