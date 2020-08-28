Polonya’dan Moskova'ya 'Belarus'taki duruma müdahale etmeme' çağrısı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Putin'in 'gerektiğinde Minsk'e kullanılması için bir polis gücü gönderileceği' sözlerine tepki gösterdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'gerektiğinde Minsk'e kullanılması için bir polis gücü gönderileceği' sözlerine tepki göstererek, Moskova'ya Belarus'taki duruma müdahale etmeme çağrısı yaptı.

Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hükümet, Rusya'yı, uluslararası hukuku ve Belarus halkının insan haklarını ihlal eden düşmanca eylemi, 'kontrolü yeniden tesis etme' bahanesiyle Belarus'a askeri müdahale planını derhal terk etmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

🇵🇱 government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' – a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 27, 2020

Daha önce Putin, ülkesinde siyasi gerilimin sürdüğü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun isteği üzerine, gerektiğinde kullanılması için bir polis gücü oluşturduklarını belirtmişti.

Putin, Moskova'nın Birlik Devleti ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında güvenlik alanında Minsk'e karşı yükümlülükleri olduğunu hatırlatarak, "(Lukaşenko) Gerektiğinde kendisine yardım sağlamamız konusunu gündeme getirdi. Rusya'nın tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledim" ifadelerini kullanmıştı.