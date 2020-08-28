AP vekili, Rusya'nın koronavirüs aşısını satın alma olasılığını gündeme getirdi

Russia Today'in (RT) eline ulaşan belgeye göre Casares, Avrupa Komisyonu'na gönderdiği mektubunda Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısının satın alma olasılığını nasıl değerlendirdiklerini sordu.

Caraces yazıda, "Komisyon 2020-2021 döneminde yeterli miktarda grip aşısı sağlamak için çalışmalar yürütüyor mu? Komisyon ayrıca Rusya’da yakın zamanda tescil edilen aşı konusunda nasıl bir yaklaşıma sahip? Bu aşının satın alınması olasılığı değerlendiriliyor mu?” ifadelerini kullandı.

Caraces ayrıca mektubunda koronavirüs salgının olası yeni dalgasının mevsimsel grip artışıyla aynı döneme denk gelebileceği ihtimali doğrultusunda, Avrupa Komisyonu'nun halka toplu aşılanma çağrısında ya da tavsiyesinde bulunup bulunmayacağını öğrenmek istedi.

Caraces, Avrupa'da Kovid-19 salgının Ocak-Şubat 2020 döneminde başladığını ve aynı dönemde mevsimsel gripte de artış olduğunu hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.