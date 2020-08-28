AB dışişleri bakanları, Türkiye ve Belarus'a yaptırım konusunda mutabakat sağlayamadı

AB Dışişleri Bakanları Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini ve Belarus'ta seçimlerin ardından oluşan durumu ele almak üzere iki günlük toplantı için dün Berlin'de bir araya geldi.

Bakanların açıklamalarına atıfta bulunan Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Litvanya, Letonya ve Estonya'dan oluşan Baltık ülkeleri seçim kampanyası sırasında yapıldığı öne sürülen ihlaller ve göstericilere yönelik eylemler nedeniyle kişisel yaptırım uygulanmasının yeterli olmayacağını savunarak daha sert önlemler alınması yönünde görüş belirtti.

Kıbrıs da, Türkiye'ye yeterli baskı uygulanmaması ve tavrın sertleştirilmemesi halinde Belarus'a yönelik yaptırım kararını veto etme tehdidinde bulundu.

Bu arada Türkiye'ye yaptırım uygulanması, genel olarak öngörülmüyor. Buna özellikle Almanya karşı çıkıyor. Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuğa soyunan Berlin, krizi çözme girişimlerini tehdit altına atmak istemiyor. Nitekim, DPA'ya göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bu krize diplomatik çözüm bulunmalı" dedi.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'ye baskı uygulanması olasılığını tamamen dışlamıyor.

"Kıbrıs, Türkiye'ye yaptırım uygulanmadan sadece Belarus'a yaptırım uygulanmasını kabul eder mi?" sorusu karşısında Hristodulidis, "Çifte standart istemiyoruz" yanıtını vererek Türkiye'ye yaptırım konusunda ısrarcı olacaklarının sinyalini verdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Belarus'a uygulanması planlanan kişisel yaptırımlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Belarus yönetiminin 15-20 temsilcisine yaptırım uygulanması sembolik bir yanıt olur. Bu kesinlikle yetersiz. Bu, ciddi bir tepki olamaz."