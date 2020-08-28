Lukaşenko: Putin'le Belarus'un batısında askeri tehdit oluşması halinde ortak askeri güç kullanma kararı aldık

Belarus devlet haber ajansı BelTa'nın aktardığına göre Lukaşenko, "Putin'le anlaştık. Bu sorunun üstesinden geleceğiz. Eğer o bölgede hadlerini aşarlarsa, ağırlıklı olarak Belarus ordusundan oluşan ortak askeri gücü harekete geçirmeliyiz. Ruslar bizi desteklemeli ve bizden yana olmalı" dedi.

Lukaşenko, ortak askeri rezervin oluşturulduğunu ancak henüz Rus askerlerin Belarus'a gelmediğini söyleyerek şimdilik sorunların üstesinden kendilerinin geleceğini kaydetti.

Rusya'nın bu kararla sadece Belarus'u kurtarmadığını, zira Rusya'ya yönelik tehdit de bulunduğunu anlatan Lukaşenko, "Bunu anlayan Rusya Devlet Başkanı, Belarus'u koruyarak her şeyden önce Rusya'yı koruyor" diye konuştu.

Lukaşenko, Putin'le arasında geçen diyaloğu şöyle aktardı: "Ne yapacağımızı düşünelim dediğimde, 'Onların ne istediğini biliyoruz' dedi. Putin, Çeçenistan savaşından beri bu türden birkaç aşamayı geçti ve sınırların etrafında neler olup bittiğini biliyor."

'Batı sınırımızdaki durum 2. Dünya Savaşı'nın başındaki duruma benziyor'

Bu arada Lukaşenko, Belarus'un batı sınırındaki mevcut durumu Büyük Anavatan Savaşı'nın (2. Dünya Savaşı) başındaki duruma benzetti.

Batı'nın o dönemde Sovyetler Birliği'ni 'uyuttuğunu' ve bu nedenle SSCB'nin saldırıya hazırlıksız yakalandığını anlatan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihi iyi okudum ve bunu biliyorum. Bu nedenle çıkarımlarda bulunuyorum. Bu benim için bir ders oldu. Bundan dolayı ordusunun yarısını teyakkuza geçirmek ve gözbebeğimiz Grodno şehrine bakmamaları için orayı fiilen çevreledik."

Lukaşenko, bugün ordunun yarısına Batı'nın tehditlerine karşı koymaya hazır olmak için teyakkuza geçme talimatı vermişti. Belarus Savunma Bakanlığı da Polonya sınırı yakınlarındaki Grodno'da bugün kapsamlı taktik tatbikata başlandığını duyurmuştu.