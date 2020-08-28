Lukaşenko, Belarus sınırındaki durumu 2. Dünya Savaşı ile karşılaştırdı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Orşa kentine ziyareti sırasında, Belarus'un batı sınırındaki mevcut durum ile 2. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'ndeki durum arasında paralellik kurarak, "Sovyet Ordusu'nu uyuttular, bu yüzden saldırganlığı püskürtemeyecek hale geldi" dedi.

Tarihi çok iyi bildiğini kaydeden Lukaşenko, "Bu yüzden kıyaslıyorum. Bu benim için bir dersti. Bu yüzden ordunun yarısını savaşa hazır duruma getirmek, konuşlandırmak, neredeyse Grodno'yu kuşatmak zorunda kaldım, ki bu incemize göz komasınlar" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlardan endişelenmemelerini isteyen Belarus lideri, "Bunlar benim sorunlarım, ben çözeceğim. Siz işinizde kalın, işinizi yapın, işinizdeki sorunlarınızı çözün, aksi takdirde elimizdeki tüm zenginlikleri kaybederiz" diye konuştu.

NATO: Tatbikatımızın Belarus'taki olaylara dahli yok

NATO, yaptığı açıklamada Baltık bölgesindeki tatbikatın önceden planlandığını ve Belarus'ta yaşananlarla ilgili olmadığını belirtti.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Sputnik'e açıklamasında, "Genel Sekreterimiz Jens Stoltenberg'in de daha önce anlattığı gibi, NATO ihtiyatlı olmaya devam ediyor ve tüm müttefiklerini korumaya hazır. Baltık bölgesinde, NATO müttefiklerinin topraklarındaki tatbikatımız savunma niteliğini taşıyor ve Belarus’taki olaylardan önce başladı" ifadelerini kullandı.

NATO’nun, önceden planlanan tüm tatbikatlarda şeffaflık sergilediğini kaydeden Lungescu, "Tıpkı ABD ve Polonya’nın tatbikatı sırasında, F-16’ya destek amacıyla AWACS keşif uçaklarının konuşlandırılmasında olduğu gibi" diye ekledi.