ABD ve AB’den Belarus’a ilişkin ortak açıklama

Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve İsviçre’nin diplomatik temsilcileri, ortak bir bildiri yayınlayarak Belarus yönetimini protestocuları sindirmeye, bu kişilere yönelik şiddet ve siyasi nedenlerle takibe son vermeye çağırdı.

AB, ABD, İngiltere ve İsviçre’nin diplomatik temsilcileri tarafından yayınlanan ortak açıklamada Belarus yönetimine, protestolara katılan vatandaşları sindirme, bu kişilere yönelik şiddet ve siyasi nedenlerle tacize son verme çağrısı yapıldı.

‘Orantısız güç kullanımına’ dikkat çeken diplomatlar, Belarus yönetimini ‘kendi vatandaşlarına karşı şiddete ve askeri güç kullanma tehditlerine son vermeye, ayrıca haksız yere gözaltına alınan herkesi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya' çağırdı.

AB’nin Minsk temsilciliği sitesinde yayınlanan ortak açıklama metninde, “Siyasi nedenlerle sindirmeye ve tacize son verilmeli” denildi.

‘Temel insan haklarına uyulmasını’ talep eden Belarus vatandaşları ile dayanışma içinde olduklarını dile getiren diplomatlar, “Belarus yönetimini, temel demokratik özgürlüklere ve insan haklarına saygı gösterme konusunda üstlenmiş olduğu uluslararası yükümlülüklere uymaya çağırıyoruz. Sorumluları adalete teslim etmek amacıyla tüm iddia edilen suç ve istismarların tam ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını bekliyoruz. Yalnızca bu şekilde krizin açık ulusal diyalog temelinde barışçıl çözümüne fırsat yaratılacak” ifadelerine yer verildi.

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko daha önce ülkedeki protestoların yurt dışından, özellikle de Polonya’dan yönetildiğini, ‘huzursuz komşuların’ sadece seçimin tekrarıyla ilgili görüşlerini açıkça bildirmekte kalmayıp aynı zamanda Belarus’un iç işlerine müdahale etmeye ve baskı yapmaya başladıklarını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya’nın Belarus’taki olaylarla ilgili tutumunun Avrupa ve ABD’ye göre daha sakin ve tarafsız olduğunu, Rusya’nın Belarus’taki tüm sorunların barışçıl yollardan çözüleceğini kabul ettiğini açıklamıştı.