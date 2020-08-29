İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock'tan karantina sinyali: Koronavirüs vakaları tekrar artıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs vakalarının tekrar arttığını belirtti ve "Ülkede gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabiliriz. Kapsamlı yerel ve ulusal karantina uygulamaları devreye girebilir" uyarısında bulundu.

İngiltere'de salgında ikinci dalga endişesi büyürken Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkesinin kış aylarında daha geniş karantina uygulamalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İnsanların kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmesiyle koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşanabileceğine dikkati çeken Hancock, dünyanın farklı bölgelerinde salgında ikinci dalganın açıkça görüldüğünü ifade etti.

Times gazetesine yaptığı açıklamada Hancock, "Bu, çok ciddi bir tehdit. İngiltere'de de koronavirüs vakaları tekrar artıyor. Ülkede gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabiliriz. Kış aylarında kendimizi ciddi vaka artışıyla mücadele içinde bulabiliriz. Kapsamlı yerel ve ulusal karantina uygulamaları devreye girebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs aşısının gelecek yıl içinde hazır olabileceğinin öngörüldüğünü belirten Hancock, yine de daha yakın zamanda aşı konusunda güzel haberler almayı umut ettiğini vurguladı.