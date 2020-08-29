Yunanistan Dışişleri: Türkiye'nin, egemenlik haklarımız üzerinde veto hakkı yok

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesiyle ilgili, "Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" ve "Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz” ifadelerini değerlendirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Türkiye’nin, meşru haklarına başvuran komşu ülkelerini güç kullanmakla tehdit edebileceği yönündeki eşi görülmemiş anlayışı, modern siyasi kültüre ve uluslararası hukukun temel hükümlerine aykırı. Türkiye’yi, uluslararası hukuk ve günümüz uluslararası düzenin üzerine inşa edildiği değerlerin tüm ülkeler için bağlayıcı olduğunu anlamaya çağırıyoruz. Onlar seçici olarak uygulanmaz ve uluslararası toplum onları korumakla görevli, zira ihlal edilmeleri maksimum riski gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin özellikle Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın, tüm üye ülkelerin uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanma tehditlerinden veya kuvvete başvurmaktan kaçınması gerektiğinin belirtildiği 2. maddesini yerine getirmekle yükümlü olduğu kaydedilen açıklamada, "Her halükarda, Yunanistan’ın egemenliğini hayata geçirmesinin Türkiye’nin vetosuna bağlı olmadığını onlara hatırlatırız" denildi.