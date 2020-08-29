Minsk'teki protesto gösterilerinde çok sayıda gazeteci gözaltına alındı

Belarus Gazeteciler Derneği, Minsk'te düzenlenen izinsiz protesto mitingini takip eden gazetecilerden bazılarının gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Pobeda Meydanı'nda Radyo Liberty muhabiri Ales Piletskiy ve kameraman Andrey Rabçik canlı yayın sırasında gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan gazeteciler arasında bulunan Deutsche Welle muhabiri Pavluk Bıkovskiy'nin bir süre sonra serbest bırakıldığı belirtilen aşıklamada, Polonya televizyon kanalı Belsat muhabirleri Aleksandr Lyubençuk ve Dmitriy Mitskeviç’in ortadan kaybolduğu ve gözaltına alınmış olabilecekleri kaydedildi.

Minsk'teki Pobeda Meydanı'nda kadınların öncülük ettiği ve çoğunluğunu oluşturduğu protesto mitinginde, polisin eylemcilere uyguladığı şiddet ve Belarus'ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçları protesto ediliyor.