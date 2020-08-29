Berlin'de koronavirüs tedbirlerini protesto edenler 'Putin, Putin' sloganı attı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri protesto eden göstericiler Rusya bayraklarını taşıdı ve 'Putin, Putin' sloganını attı.

Almanya’nın başkenti Berlin'de, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirlerin protesto edildiği gösteriyi takip eden Rus gazeteci Dmitriy Smirnov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, göstericilerin Rusya bayraklarını taşıdığını ve 'Putin, Putin' sloganını attığını aktardı.

Youtube'dan paylaşılan videoda, göstericilerin ‘Putin, Putin’ diye tempo tutturduğu duyuluyor. Ayrıca göstericilerin ellerinde Rusya bayrakları da görülüyor.

Arkadaki ses, göstericilere neden Rusya bayrağını taşıdıklarını sorduğunu belirterek, "Çünkü Putin, Trump'a baskı yapabilir" yanıtını aldığını anlatıyor.

Berlin’deki protestolara yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bildiriliyor.