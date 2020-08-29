Belarus muhalefeti, Lukaşenko'yu Rusya'yla iyi ilişki kuramamakla suçladı

Belarus'ta muhalefetin kurduğu Ulusal Koorninasyon Konseyi'nin üyelerinden Mariya Kolesnikova, ülkeyi 26 yıldır yöneten Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri kuramadığını söyledi.

Konuşması YouTube kanalından yayınlanan Kolesnikova, "Sorun şu ki, Rusya Federasyonu ile bir birlik devletimiz olduğunu biliyoruz. Ancak gördüğümüz gibi, mevcut başkan 26 yıldır bir türlü iyi komşuluk ilişkileri kuramadı. Gördüğümüz tek şey, manipülasyon, sürekli bir aldatmaca, karşılıklı çıkara dayalı ve pragmatik ilişkiler kurmada bir tür genel yetersizlik" ifadelerini kullandı.

Belarus'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçim sonuçlarını tanımayan Belarus muhalefeti, iktidarın geçişi için Ulusal Koordinasyon Konseyi oluşturulduğunu ilan etmişti.

Buna karşılık Belarus Başsavcılığı, konseye ülkenin ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan eylem çağrılarını 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmayı ön gören maddeden dava açmıştı.