Fransız NATO subayı, Rusya lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

İtalya'daki NATO üssünde görevli bir Fransız subaya Rusya lehine casusluk yapma suçlaması yöneltildi.

Subay hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Parly, "Yüksek rütbeli subaya ilişkin güvenliğe zarar vermesi nedeniyle hukuki prosedür başlatıldığını doğrulayabilirim" dedi.

Parly, ismi açıklanmayan subayın Fransız Dış İstihbarat Servisi (DGSI) tarafından sorgulandığını ve geçici olarak Paris'teki Sante cezaevine koyulduğunu ifade etti.

Bu arada Europe 1 radyosu, Fransız subaya Rusya lehine vatana ihanet suçlaması yönelttiğini kaydetti.

Europe 1'in haberinde Fransız subayın yarbay olduğu, tatilden sonra İtalya'ya dönmeye hazırlanırken gözaltına alındığı belirtildi.

Ağustos ortasında Norveç'te 50 yaşındaki bir kişi, Rus istihbaratına devlet sırrı aktarmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine Norveç Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Çekya 6 Haziran'da, Slovakya ise 10 Ağustos'ta Rusya Federasyonu'ndan ikişer diplomatı casusluk gerekçesiyle sınır dışı etmişti.