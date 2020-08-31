Papa'dan Doğu Akdeniz krizi için 'yapıcı diyalog' çağrısı

Doğu Akdeniz’deki krizi endişeyle takip ettiğini belirten Papa Francis, anlaşmazlıkları yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı yoluyla çözme çağrısı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açılama yapan Papa, “Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimi endişeyle takip ediyorum. Bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkların çözümü için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

I follow with concern the tensions in the Eastern Mediterranean area and I appeal for constructive dialogue and respect for international law to resolve the conflicts that threaten the peace of the peoples of that region. — Pope Francis (@Pontifex) August 31, 2020

​