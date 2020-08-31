Fransa ve Almanya'dan Türkiye ile diyalog mesajı

Fransa ve Almanya, Türkiye ile yapıcı diyalog geliştirmek istediklerini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Ankara ile daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmak için tüm diplomatik yolları harekete geçirdik. Bu konuda Almanya ve Fransa hemfikir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'da görev yapan Fransız büyükelçilerine açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın daha güçlü olması gerektiğine işaret eden Le Drian, İngiltere'nin uzlaşmaz ve gerçekçi olmayan tutumu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Le Drian, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB ülkesinin deniz sahasını ihlal ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

'Yaptırım gerekli olsaydı AB bunu yapardı'

Güvenliklerini başka aktörlerin eline bırakmanın hata olacağını iddia eden Le Drian, "AB diyaloğa hazır. (Türkiye'yi) sert şekilde kınamak ve yaptırım gerekli olsaydı AB bunu yapardı. Ankara ile daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmak için tüm diplomatik yolları harekete geçirdik. Bu konuda Almanya ve Fransa hemfikir" dedi.

Maas da Türkiye'nin Libya'da ve Doğu Akdeniz'de 'istikrarsızlaştıran' politika yürüttüğünü belirterek bunu kabul edemeyeceklerini kaydetti.

'Tansiyonun düşmesi için elimizden geleni yapacağız'

AB üyesi ülkelerin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin egemenliklerini koruyacaklarını ifade eden Maas, "Bu hassas durumdan ancak diyalog ile çıkabiliriz. Bu nedenle (AB Yüksek Temsilcisi Joseph) Borrell ve (Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu'nun diyalog sürecini destekliyoruz. Tansiyonun düşmesi için 24 Eylül'e kadar elimizden geleni yapacağız" dedi.

Maas, ayrıca Rusya'nın muhalif aktivist Aleksey Navalny'nin durumunu açıklığa kavuşturmak için daha fazla şey yapması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonundan açıklama

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan açıklama gelmişti

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlardan rahatsız olunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Tansiyonu artıracak tek taraflı adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" ifadesi kullanılmıştı.

24 Eylül mühleti

AB bakanlarının cuma günü Berlin'de düzenlediği gayriresmi toplantıda Doğu Akdeniz krizi de ele alınmış ve Türkiye'ye yeni yaptırımlar gündeme gelmişti.

Toplantının ardından Borrell, birliğin Doğu Akdeniz krizine misilleme olarak Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar hazırladığını, bunların 24 Eylül'deki liderler zirvesinde ele alınabileceğini söylemişti.

'Türkiye'nin tartışmalı sularda doğalgaz arama kabiliyetini sınırlamak için bireylere, gemilere yaptırım uygulamaktan ve Avrupa limanlarını kullanmasını engellemekten' söz eden Borrell, AB'nin 'yasadışı kabul ettiği faaliyetlerle ilgili her şeye odaklanacağını' dile getirmişti.