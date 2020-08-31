Letonya ve Estonya’dan Lukaşenko’ya yasak

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Lukaşenko dahil olmak üzere 30 Belarus vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Rinkevics, “Bu kişiler devlet başkanlığı seçimlerindeki hile karıştırılması ve Belarus’taki barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetten sorumlular. Bağımsız ve demokratik Belarus’un yanındayız, Belarus halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

Latvia imposes travel ban on 30 Belarusian citizens, including Alexander #Lukashenko. They are responsible for presidential election fraud and violence against peaceful demonstrations in #Belarus, we support independent and democratic Belarus, and we stand by its people. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 31, 2020

​Diğer yandan Lukaşenko, Belarus dışişleri ve adalet bakanları, başsavcısı, Merkez Seçim Komitesi üyeleri ve bazı güvenlik güçlerinin Estonya’ya girişini beş yıl süreyle yasaklandı.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Tallin’in böylece Belarus’taki insan hakları ihlalleri konusunda ne kadar ciddi olduğunu, Belarus halkının demokratik bir değişim için gösterdiği özgür irade ve çabayı desteklediğini gösterdiğini ifade etti. Lukaşenko’ya daha önce Litvanya da yasak getirmişti.