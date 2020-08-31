Basın dairesi duyurdu: Muhalif Tihanovskaya BM Güvenlik Konseyi'nde konuşacak

Belarus’ta devlet başkanlığı seçimlerinde ikinci olan muhalif aday Svetlana Tihanovskaya’nın basın dairesi, kendisinin 4 Eylül’de BM Güvenlik Konseyi'nde, 8 Eylül’de de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde konuşma yapacağını öne sürdü.

Svetlana Tihanovskaya’nın basın dairesinden yapılan açıklamada, Belaruslu politikacının 4 Eylül’de BM Güvenlik Konseyi'nde, 8 Eylül’de de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde konuşma yapacağı ifade edildi.

“4 Eylül'de BM Güvenlik Konseyi ve 8 Eylül'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantılarında konuşmaları planlanmış durumda” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“Svetlana, kendisinin ve Belarus'un uluslararası toplumdan ne tür bir yardım beklediği sorusuna, herkesten Belarus'un egemenliğine saygı göstermesini, Belarus'un egemenliğinin garantörü olarak hareket etmesini ve Belarus halkının iradesine saygı göstermesini istediğimizi söylüyor.”

BM Güvenlik Konseyi’nde konuşma daveti için Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerinin onay vermesi gerekiyor.

Açıklamanın diğer ayrıntılarına göre uluslararası toplantılarda Tihanovskaya, Belarus'taki vatandaşların seçimini savunan protestoların tamamen barışçıl olduğunu, krizden çıkmanın en iyi yolunun ise müzakere olduğunu dile getiriyor:

“İktidar temsilcileri ile halk arasında iktidarın devri konusundaki müzakereleri sağlamak, Belarusluların kendi sorumluluğundadır. Ancak onları başlatmak için uluslararası desteği reddetmiyoruz. Bu jeopolitik bir devrim değil, bu ülke içinde siyasi bir kriz. Belarus halkı ülkenin yeni liderini seçmek istiyor. Ve bunu kendi yapma hakkına sahip.”

Açıklamada ayrıca ‘birçok ülkenin ülkede serbest seçimler yapılır yapılmaz Belarus ekonomisinin toparlanması ve gelişmesi için finansal destek sağlamaya, yatırımların ve yeni teknolojilerin gelişini kolaylaştırmaya hazır olduklarını ifade ettikleri’ ifade edildi.

9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80.1 oy oranı ile önde tamamladığı devlet başkanlığı seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.