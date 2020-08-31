Belarus İçişleri Bakanı Karayev: Ülkemizde Rus güvenlik görevlisi bulunmuyor

Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev, ülkede Rusya'dan gelen tek bir güvenlik görevlisinin dahi bulunmadığını söyledi.

Russia Today'e (RT) demeç veren Yuriy Karayev, Belarus'ta Rus güvenlik güçlerinin bulunduğuna dair iddiaları yalanladı.

Karayev, "Belarus topraklarında şimdiye dek hiç kimse bir Rus askeri veya polisi ya da Rusya Ulusal Muhafız görevlisi görmedi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde siyasi gerilimin sürdüğü Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun isteği üzerine, gerektiğinde kullanılması için bir polis gücü oluşturduklarını söylemişti. Rusya Devlet Başkanı, söz konusu Rus gücünün kullanımına şu an için gereksinim olmadığını ve olmayacağını da umduğunu belirtmişti.

Bazı yayın organları, Belarus'taki protestoların bastırılmasında Rus güvenlik güçlerinin de yer aldığını iddia etmişti.