AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz konusunda 'yaptırım' tehdidi: Elimizde sopa ve havuç var

Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü, AB'nin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden caydırmak için 'havuç ve sopa politikası' uygulayacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini sona erdirme ve diyalog çağrısında bulundu.

Komisyonun Reuters ajansına konuşan ve ismini açıklamayan bir sözcüsü, diyaloğun sonuç vermemesi halinde 'havuç-sopa' yönteminin uygulanacağını kaydederek "Sopa (yaptırımlar) kadar, Ankara'nın ciddi bir şekilde diyaloğa girmesini sağlayacak havuçlar da olacak" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Bu havuçlar yeni bir gümrük birliği için ilerleme ve mülteci programı için daha fazla para olabilir" diye konuştu.

AB, dün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik yaptırımların hazırlandığını duyurmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger ise, bugünkü açıklamasında 'Ankara'nın provokasyonları sona erdirmesi gerektiğini' söylemişti.

Burger, "Son günlerde arabuluculuk yapmaya çalıştık; bu önümüzdeki günlerde ve haftalarda da yapacağımız bir şey" demişti.