Lukaşenko: Belarus'ta iç savaş olmayacak

Baranoviçi kentinde vatandaşlarla konuşan Lukaşenko, “Birbirimizin bacaklarını kırmaya başlarsak ne olur bilirsiniz. En iyi ihtimalle iç savaş olur... Ama bunun için endişelenmeyin, böyle bir şey olmayacak” dedi.

Belarus’ta 9 Ağustos pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, Merkezi Seçim Komisyonu’nun verilerine göre mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun oyların yüzde 80.8’ini alarak kazanmasının ardından protesto gösterileri başlamıştı.