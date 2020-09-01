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    French navy technicians work near a French Rafale aircraft on the flight deck on the aircraft carrier Charles-de-Gaulle, in eastern Mediterranean sea, on November 21, 2015

    Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kriz yaşayan Yunan hükümeti: Silah almak için Fransa dahil bir dizi ülkeyle görüşüyoruz

    © AFP 2020 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
    Avrupa
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    Fransa'nın Atina'ya 18 Rafale satmayı görüştüğü haberinin yanısıra Doğu Akdeniz'e Charles de Gaulle uçak gemisini göndereceği iddiası geldi. Reuters'e konuşan bir Yunan hükümeti yetkilisi, silahlı kuvvetleri güçlendirmek için Fransa ve diğer ülkelerle silah alımı görüşmeleri yaptıklarını söyledi. 

    Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının sondajı konusunda Türkiye ile askeri alanda tırmanan bir kriz içindeki Yunanistan'dan bir hükümet yetkilisiReuters'e şöyle konuştu:

    "Ülkemizin savunma potansiyelini artırmak için Fransa ile görüşüyoruz, görüşme halinde olduğumuz sadece Fransa değil. Bu bağlamda savaş uçağı alımını da içeren bir müzakere var."   

    Rafale pazarlığıyla ilgili iddialar

    Yunan hükümet yetkilisi nihai karar verilmediğini sözlerine ekledi.

    Dün Yunan medyasında Atina'nın Fransız Dassault şirketinden 18 Rafale savaş uçağı alma konusunda anlaştığına dair haberler çıkmıştı.

    Bir Fransız hükümet kaynağı da Reuters'e "Pek çok medya organında yazıldığı gibi bir anlaşma yok, bir dizi ürünle ilgili müzakere var" dedi. 

    Bir gün önce Yunan Maliye Bakanı Hristos Staykuros, 'ülkenin mali krizle geçen uzun yıllardır savunma harcamalarında büyük kesintiye gittikten sonra, caydırıcılık gücünü artırmak için nakit rezervlerini silah alımı ve diğer araçlara aktarmaya hazır olduğunu' söylemişti.

    Aynı zamanda 'Atina ile Paris arasında müzakere edilen ve yıl sonunda imzalanması beklenen silah anlaşmasının, Yunanistan'a ilk etapta 10 Rafale satılmasını, ikinci etapta 8 Rafale'nin hediye edilmesini içerdiği, bu 8 Rafale'nin Libya'da Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı üsleri vurduğu' iddiası, EurAsian Times tarafından dile getirildi.

    'Macron, uçak gemisi Charles de Gaulle'ü yolluyor'

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizde ikincisinden yana açık tavır alan Fransa'nın Doğu Akdeniz'de yeni bir hamle yapacağı da öne sürüldü.

    Fransız kaynaklar ve denizcilik kaynakları, Fransa'nın nükleer güçle çalışan uçak gemisi Charles de Gaulle'ün bilinmeyen sayıda savaş gemisi ve denizaltıyla birlikte bu ay başında Doğu Akdeniz'e açılacağı iddiasını geçti. Kararın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı 'kırmızı çizgi politikası' kapsamında alındığı belirtildi. Beyrut Limanı patlamasıyla sarsılan Lübnan'ı bugün ziyaret eden Macron, 10 Eylül'de Atina'ya gitmeyi planlıyor. 

    AB'den 'Türkiye ile oturup çözüm bulmaya çalışma ve diyalogla gerginliği azaltma' mesajı

    Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano ise Fransız uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderildiği yönündeki iddiaların ve bunun gerginliği düşürüp düşürmeyeceğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

    "Doğu Akdeniz'deki durum iyi değil. AB üye ülkeleri, gerginliğin düşürülmesi ve mevcut durumun tersine çevrilmesi konusunda verdikleri mesajlarda gayet açık ve netti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in verdiği mesaj da oldukça netti. Yapılması gereken Türkiye ile oturup çözüm bulmaya çalışmak ve diyalogla gerginliği azaltmak. Önemli olan ve aktörlerin odaklanması gereken konu bu."

    Stano, 'cuma Berlin'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısının sonuçlarının halen geçerli olduğunu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışma sergilendiğini, Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesini istediklerini' belirtti.

    Gerginliğin düşürülmemesi halinde Türkiye'ye yaptırım seçeneğine atıf yapan Stano, "Ama diyalog, dolaylı müzakereler ve görüşmeler yoluyla gerginliğin düşürülmesi için çaba sarf etme yolunu da takip edebiliriz" dedi. 'Türkiye'nin de gerginliğin düşürülmesine katkı sağlayacak şekilde hareket etmesini istediklerini' dile getirdi.

    Etiketler:
    Libya, kırmızı çizgi, Emmanuel Macron, Charles de Gaulle uçak gemisi, Rafale savaş uçakları, Fransız Rafale, Rafale, Dassault Aviation, Silah satışı, Türkiye, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Fransa, Reuters, Avrupa Komisyonu
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