Minsk'te gözaltına alınan RİA Novosti muhabiri Rubtsov serbest bırakıldı

Belarus'un başkenti Minsk'teki gösterileri takip ederken gözaltına alınan RİA Novosti muhabiri Kirill Rubtsov serbest bırakıldı.
9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından başlayan protesto gösterilerini takip eden Rubtsov, bugün Dinamo Stadı yakınında birkaç meslektaşıyla birlikte gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen gazeteciler, evraklarının kontrol edilmesinin ardından serbest bırakıldı.
Gazeteciler, polis merkezinde kendilerine içecek ikram edildiğini ve sigara içmelerine izin verildiğini belirtti.
Minsk polisinin RİA Novosti ve Belarus NTV televizyonu muhabirlerinden 'verilen rahatsızlık nedeniyle' özür dilediği de kaydedildi.
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