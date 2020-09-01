Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin yakınında el bombası taşıyan bir kişi gözaltına alındı

Ukrayna Ulusal Polisi’nin Kiev sitesinde yayınlanan açıklamada, polislerin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kullandığı ofis binasının yakınında el bombası taşıyan bir kişiyi gözaltına aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, “Başkentin hükümet yapılarının bulunduğu bölgesinde kolluk kuvvetleri el bombası taşıyan bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili ayrıntıları netleştirmek için polisler, vatandaşı Peçersk ilçe polis departmanına götürdü. Kişinin üzerinde el bombasına benzer bir nesne ele geçirildi, söz konusu nesne uzman incelemesine gönderilecek” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Ulusal Polisi basın dairesi, Bankovaya caddesinde devriye gezen polislerin bir erkeği gözaltına aldıklarını, arama sırasında kişinin üzerinde şüpheli bir nesnenin bulunduğunu belirtti. Olay yerine soruşturma ekibinin, patlayıcı uzmanlarının ve köpekli polislerin geldiği ifade edilen açıklama, şöyle devam etti:

“Patlayıcı uzmanları, uzman incelemesine gönderilecek olan tehlikeli bir nesneyi ele geçirdi. 1966 doğumlu erkek, olayla ilgili ayrıntıların netleştirilmesi için Peçersk ilçe polis departmanına götürüldü. Olay, Peçersk polis departmanının kayıt defterine, usulüne uygun olarak kaydedildi. Olayın hukuki açıdan değerlendirilmesi yapılıyor.”