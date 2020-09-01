Merkel’den Kuzey Akım-2’ye yönelik tehditlere cevap: Tamamlayacağız

MDR televizyonun haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Stralsund şehri ziyareti sırasında ABD’li senatörlerin Kuzey Akım-2 projesiyle ilgili Sassnitz limanı operatörüne yönelik yaptırım tehdidini değerlendirdi.

Yaptırımlara katiyen karşı olduğunu kaydeden Merkel, “Alman federal hükümeti, ABD’nin karşı çıkmasına rağmen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımını tamamlama niyetinde” ifadesini kullandı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD’nin yanı sıra gaz transitini kaybetmekten çekinen Ukrayna projeye karşı çıkıyor.

ABD, geçen aralıkta projeye yaptırımlar uygulamaya başlamış ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istemişti. İsviçreli Allseas şirketi, hemen Kuzey Akım-2'nin gaz boru hattı inşaatını askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya ise Kuzey Akım-2 projesinin ABD’nin yaptırımlarına rağmen tamamlanacağını ve kalan kısmının yapımı için Rus enerji şirketi Gazprom’a ait Akademik Çerskiy gemisinin kullanılacağını açıklamıştı.