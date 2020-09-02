Baltık devletleri Belarus ile elektrik ticaretini sonlandıracak

Estonya Ekonomi ve İletişim Bakanlığı, Baltık devletlerinin Belarus’un Ostrovets kentindeki nükleer santralini devreye almasının ardından bu ülkeyle elektrik ticaretini sonlandırma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Estonya Ekonomi ve İletişim Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Baltık devletlerinin Belarus’un Ostrovets’teki nükleer santralini devreye almasının ardından bu ülkeyle elektrik ticaretini sonlandırma konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Açıklamaya göre Rusya-Letonya yönündeki elektrik ticareti, düşük hacimli olarak devam edecek, bunun için Baltık ülkeleri arasındaki iç ticaretten artakalan kapasite kullanılacak. Litvanya ile Kaliningrad arasındaki elektrik ticareti ise şu anki haliyle devam edecek.

Vilnius, Tallinn ve Riga ayrıca Letonya ve Litvanya'da bunun için gerekli yasalar kabul edilir edilmez, 2021'in ilk çeyreğinin sonunda altyapı kullanımı için tek tarife uygulayacak.

Baltık devletleri ayrıca üçüncü ülkelerle işlemlerde kapasite azaltma konusunda anlaştı, bu uygulamayla hacmin yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Anlaşma, Baltık ve Orta Avrupa ülkelerinin enerji sistemlerinin arasında 2025 sonu için planlanan eşleşmeye kadar yürürlükte kalacak.

Belarus Nükleer Güç Santrali, Rusya ve Belarus’un katılımıyla hayata geçen en büyük ekonomik proje. 2 bin 400 megavat kurulu elektrik kapasiteli 2 adet VVERR-1200 reaktörün yer aldığı santralin yapımı, Grodno bölgesideki Ostrovets kentinde sürüyor. Projede ana yüklenici görevini Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki Atomstroyeksport şirketi yürütüyor.

Uluslararası normlara ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun güvenlik önerilerine uygun olan santralin 2 numaralı enerji blokunun 2022’de devreye alınması planlanıyor.

Ancak Belarus Nükleer Güç Santrali, başkent Vilnius’tan sadece 50 kilometre mesafede yer aldığı için Litvanya’yı endişelendiriyor. Litvanya yönetimi, nükleer santralin yapımında güvenlik normlarına uyulmadığını savunuyor. Buna karşılık Minsk, istasyonun en yüksek güvenlik standartlarını karşılayacağını birçok kez açıkladı.