Minsk'te çok sayıda protestocu gözaltına alındı

Minsk’teki Sputnik muhabirinin aktardığına göre, dün sabahtan itibaren Belarus Devlet Dil Üniversitesi öğrencileri, Bağımsızlık Meydanı'nın karşısındaki Belarus Devlet Üniversitesi binası yakınında toplanarak slogan atmaya başladı.

Çevrede önlem alan güvenlik güçleri, protestoculardan dağılmalarını talep etti. Protestocuların dağılmaması üzerine üniversite binası yakınına polis otobüsleri sevk edildi. Bazı öğrenciler Ploşad Lenina metro istasyonuna doğru kaçarken, bazıları da üniversite binasına sığındı.

Daha sonra, bir grup protestocu, Bağımsızlık Caddesi’nde yürüyüşe geçerek Dinamo stadyumuna doğru ilerledi. Burada polis müdahalede bulundu ve onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Polis, caddenin Gorodskaya Val Caddesi ile kesiştiği noktada yolun her iki tarafındaki yaya kaldırımlarını kapattı. Kaldırımlarda birer-ikişer sırayla dizilen güvenlik güçleri, hükümet binalarının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı’na girişlere izin vermedi.