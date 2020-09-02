Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Danimarka Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin, Danimarka Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Rusya’yı 28 Ağustos’ta ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, yaptığı açıklamada “Rusya dahil tüm tarafların uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlı kalması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava sahası kontrol sistemlerinin ABD, İsveç ve Danimarka keşif uçaklarının Rusya sınırlarına doğru yaklaştığını tespit ettiğini açıklamıştı. Uçakların önlenmesi için Su-27’nin havalandırıldığı bildirilmişti.

Yabancı uçaklar geri döndükten sonra Rus jetinin üslendiği havaalanına döndüğünü belirten Rusya Savunma Bakanlığı, tüm uçuşun uluslararası sular üzerinde uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştiğini kaydetmişti.

Bakanlık, NATO’nun Danimarka hava sahasının ihlal edildiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.