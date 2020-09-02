Odessa'da Rusça'nın bölgesel dil statüsü iptal edildi

Ukrayna'da Odessa Bölge İdari Mahkemesi'nin Rusçanın bölgesel dil statüsünü iptal ettiği belirtildi.

Sivil toplum temsilcisi Svyatoslav Litinskiy'in Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'nde Rusça artık bölgesel dil statüsüne sahip değil.

Litinskiy, "Çalışmanız sonuç verdiğinde oluşan hissi yaşıyorum. Odessa'da Rusçaya bölgesel dil statüsü veren karar iptal edildi" dedi.

Odessa Kent Konseyi, Ukrayna'da 2012 yılında kabul edilen bir kanuna istinaden aynı yıl Rusçaya bölgesel dil statüsü verilmesini kararlaştırmıştı.

Söz konusu kanun, ulusal azınlıkların temsilcilerinin oranının yüzde 10'u geçtiği bölgelerde bölgesel dillerin bulunmasını öngörüyordu. Daha sonra belgenin anayasaya aykırı olduğuna karar verilmişti.