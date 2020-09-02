Alman uzmanların iddiası: Navalnıy, Noviçok tipi maddeyle zehirlendi

Alman ordusuna ait bir laboratuvarın uzmanları, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın bir tür sinir gazı olan Noviçok tipi maddeyle zehirlendiğini öne sürdü.

Alman uzmanların araştırmasının sonuçlarına ilişkin açıklama, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'ten geldi.

Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" dedi.

Seibert, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya Büyükelçisini araştırmanın sonuçları hakkında bilgilendireceğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Maliye Bakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve bazı bakanların bugün bir toplantı yaparak bu konuyu görüştüğünü ve atılacak adımları belirlediğini anlatan Seibert, Berlin'in AB, NATO ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne Navalnıy vakası hakkında bilgilendirme yapacağını ve Moskova'nın tepkisine bağlı olarak partnerleriyle önlemler alacağını vurguladı.

Alman hükümetinin Navalnıy'a yönelik saldırıyı en kararlı şekilde kınadığının altını çizen Seibert, Rus muhalifin tamamen sağlığına kavuşacağını umduklarını ifade etti.