Papa, 6 ayın ardından halkın karşısına çıktı: Lübnan için dua edip bayrağını öptü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konuşmalarını televizyonda ya da internette yayımlayan Papa Francis, 6 ayın ardından kalabalığın içine çıktı. Papa, Lübnan bayrağını öpüp "Lübnan yalnız bırakılamaz" diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

Altı aydan sonra kalabalığın içine çıkan Papa Francis, Vatikan'daki Apostolik Sarayı'nın San Damaso avlusunda, geçen ay yaşanan patlama yüzünden zor zamanlardan geçen Lübnan için dua amacıyla ayin düzenledi.

500 kişinin katıldığı ve koronavirüs önlemlerine uyulan ayinde Papa, "Bu kadar aydan sonra karşılaşmamızı ekrandan ekrana değil yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Bu güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Lübnanlı rahip Georges Breidi'nin kendisine verdiği Lübnan bayrağını öpen Papa Francis, ayinin sonunda Breidi'yi yanına çağırıp Lübnan'da barış ve diyalog çağrısı yaptı.

Pope Francis kissed a Lebanese flag during his first public audience in six months pic.twitter.com/VAaejscqH6 — Reuters (@Reuters) September 2, 2020

4 Eylül'ü de 'Lübnan için dua ve oruç günü' ilan eden Papa, Vatikan'ın 2. adam sayılan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin'in Beyrut’a gideceğini söyledi.

Diğer dinlerin mensuplarına da katılma çağrısı yapan Papa, ülkeyi yeniden inşa etmek için herkesin destek vermesini isteyerek, "Lübnan tek başına bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

Mart ayından bu yana Papa'nın konuşmaları, pandemi nedeniyle papalığa ait kütüphaneden televizyondan veya internet üzerinden yayınlıyordu. Papa Francis ekrandan halkta hitap etmeyi 'kafeste kalmaya' benzetmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamada 190 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.