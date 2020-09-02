13 bin kişinin kaldığı Moria mülteci kampında ilk Kovid-19 vakası

Yunanistan'ın Midilli adasındaki, ülkenin en kalabalık mülteci kampında Somali uyruklu bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yetkililer kampın karantinaya alındığını duyurdu.

Yunanistan’ın Midilli Adasında bulunan ve yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı Moria kampında ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Yetkililer, kampta kalan 40 yaşında Somali uyruklu bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yunanistan Göç Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 'hastanın geçen temmuzda Atina'ya yerleşimine izin verildiği ancak yasa dışı olarak tekrar Moria'ya dönerek kampın çevresinde çadırda kaldığı' belirtildi.

Kampın 15 Eylül'e kadar karantinaya alındığı açıklandı.

Normal koşullarda 2 bin 800 kişi kalması gerekirken 13 bin kişinin kaldığı kampta, çoğu kişinin kamp duvarlarının dışındaki zeytin ağaçlarına gerilmiş çadırlarda konaklamak zorunda olduğu bildiriliyor. Kamp yetkilileri koronavirüse yakalanan Somalili mültecinin de bu çadırlardan birinde kaldığını belirtiyor.

Söz konusu vaka ülke genelindeki mülteci kamplarında kaydedilen ilk Kovid-19 vakası değil. Geçen ay da Sakız Adası’ndaki bir kamptan, Mora Yarımadası’nda 150 mülteciye ev sahipliği yapan bir otelden ve Atina'daki Ritsona kampından da koronavirüs vakası haberleri gelmişti.

İlk Kovid-19 vakasının şubat ayında tespit edildiği Yunanistan'da bugüne kadar 10 bin 524 kişi virüse yakalandı, 271 kişi de salgından dolayı hayatını kaybetti. Sığınmacı kamplarında ise henüz ölüm vakası yaşanmadı.

Sağlık örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), salgının Avrupa'da yayılmaya başladığı mart ayında Yunan hükümetini uyararak kampların boşaltılması çağrısında bulunmuştu. MSF'ye göre kampta kalanlardan bin 300 kişi, içme suyu için tek çeşmeyi kullanmak zorunda, sabun ise bulunamıyor.