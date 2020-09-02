AB, Rusya’yı Navalnıy olayını titizlikle soruşturmaya çağırdı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Birliği’nin Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy ile ilgili durumu dikkatle takip edeceğini ve sonuçlarını değerlendireceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus muhalif lider Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Borrell, yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’in zehirlenmesini en güçlü şekilde kınıyor. Kimyasal silah kullanımı hiçbir koşulda kesinlikle kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir" ifadelerini kullandı.

"Rusya hükümetinin Navalnıy’i öldürme girişimini titizlikle ve şeffaf bir şekilde soruşturması önemli" diyen Borrell, ‘olayın faillerinin sorumlu tutulmaları gerektiğini’ sözlerine ekledi.

Navalnıy’e acil şifalar dileklerini ileten Borrell, "AB, bu konuyu yakından izlemeye devam edecek ve sonuçlarını değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

Daha önce Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman ordusuna ait laboratuvar uzmanlarının, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'in Noviçok grubundan askeri bir maddeyle zehirlendiğini ileri sürmüştü. Alman hükümeti konuya ilişkin olarak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile irtibata geçmeyi planlıyor.

Diğer yandan İngiltere’nin ‘Noviçok’ diye adlandırdığı A-234 maddesinin geliştiricilerinden Leonid Rink, Sputnik’e açıklamasında Navalnıy’da ortaya çıkan semptomların Noviçok zehirlenmesine kesinlikle benzemediğini belirtti.

Rink, Navalnıy’in ‘zehirlenmesi’ olayını Noviçok’a bağlama girişimlerinin mutlak siyasi saçmalık olduğunu, ‘zehirlenmeyi’ doğrulayabilecek olan örneklerin ise Rusya’ya teslim edilmeyeceğini ifade etti.