Reuters: ABD ve AB, Belarus'a karşı olası yaptırımları görüşüyor

Reuters’ın Kanada’daki bir kaynağına dayandırarak verdiği haberine göre Kanada, ABD, AB ve İngiltere, Belarus'a karşı olası yaptırımları görüşüyor.

Reuters’a göre kaynak, yaptırım kararı alınması durumunda, bunun 'çok uzak olmayan bir tarihte' uygulanacağını belirtti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko daha önce ülkedeki protestoların yurt dışından, özellikle de Polonya’dan yönetildiğini, ‘huzursuz komşuların’ sadece seçimin tekrarıyla ilgili görüşlerini açıkça bildirmekte kalmayıp aynı zamanda Belarus’un iç işlerine müdahale etmeye ve baskı yapmaya başladıklarını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya’nın Belarus’taki olaylarla ilgili tutumunun Avrupa ve ABD’ye göre daha sakin ve tarafsız olduğunu, Rusya’nın Belarus’taki tüm sorunların barışçıl yollardan çözüleceğini kabul ettiğini açıklamıştı.