Lukaşenko’dan Mişustin’e: Merkel’in Navalnıy’in zehirlendiği açıklaması uydurma

Minsk’te Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’le görüşen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Varşova ile Berlin arasında gerçekleştirilen bir görüşmenin dinlendiğini, bu görüşmenin Merkel’in Navalnıy’in zehirlendiği ile ilgili yaptığı açıklamaların uydurma olduğunu ifade etti.

Belarus resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Lukaşenko, “Bunların bir uydurma olduğunu açıkça gösteren ilginç bir konuşmayı dinledik. Navanıy’in zehirlenmesi gibi bir durum yok” dedi.

Lukaşenko, konuşmayı Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) göndereceklerini de ekledi.

Lukaşenko, “Merkel’in açıklama yapmasından önce, tam olarak hatırlamıyorum dün ya da dünden önceki gün konuşmaya sızdık. Anladığımız üzere Varşova, Berlin’le görüşüyor, temas halindeler” dedi.

Lukaşenko, görüşmeye Belarus elektronik istihbarat güçleri tarafından sızıldığını kaydetti.

'Kirli bir oyun hazırlığındalar'

Lukaşenko, Mişustin’i Rusya’nın bölgelerinde yapılacak seçimler öncesinde Batı’nın kirli bir oyun hazırlığında olduğu konusunda uyardı.

Konuşmada “Rusya’da yakın zamanda seçim yapılacak, bölgelerde oy kullanılacak” ifadesinin de geçtiğini belirten Lukaşenko, “Yani Rusya’da seçimler olduğunu biliyor ve seçim öncesi Rusya’nın karşısına kirli bir oyun çıkarmaları gerektiğini düşünüyorlar. Başka bir şey daha uyduracaklarını düşünüyoruz. Onların tarzı bu” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, konuşmadan ayrıca ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus’un işlerine burnunu sokmasını engellemek istedikleri’ şeklinde bir alıntı yaptı.

Lukaşenko, “Ne kadar düzenbaz davrandıklarını görüyorsunuz. Bu nedenle bana kalırsa (FSB Başkanı Aleksandr ) Bortnikov ve (Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey) Narışkin’in konuyu ciddi bir şekilde incelemesi gerek. Ses kaydını ve metni size vereceğiz. Tüm materyaller bugün yarın incelemeleri için istihbarat servislerinizde olacaktır” dedi.

Lukaşenko, Merkel’in yaptığı açıklamaların bir grup uzman tarafından hazırlanmış olabileceğini söyledi.

Narışkin: Lukaşenko böyle bir açıklama yaptıysa dayanağı vardır

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Lukaşenko’nun sözleriyle ilgili, “Devlet Başkanı Lukaşenko böyle bir açıklama yaptıysa, gerekli dayanağı var demektir” dedi.

Narışkin, Alman yetkililerin Navalnıy’in zehirlendiğine dair açıklamalarının soru işareti yarattığını kaydederek, Rus doktorların yaptığı incelemelerde Rus muhalifin vücudunda zehirli bir maddeye rastlanmadığını kaydetti.

Narışkin, Navalnıy’in zehirlendiği iddiası ile ilgili durumun Batılı istihbarat servislerince düzenlenen bir provokasyon olma ihtimalinin de dışlanamayacağını ifade etti.