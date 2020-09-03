Yunan basını: Atina, NATO'nun 'Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmelere başlamayı kabul etti' açıklamasını yalanladı

Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunan diplomatik kaynaklar, NATO'nun 'Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmelere başlamayı kabul etti' açıklamasını yalanlayarak gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Kathimerini gazetesine konuşan Yunan diplomatik kaynaklar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi azaltmak amacıyla NATO aracılığıyla Türkiye ile Yunanistan arasında teknik görüşmelere başlanmasının Ankara ve Atina hükümetlerince kabul edildiğine dair haberleri yalanladı.

Söz konusu Yunan kaynak, "(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg'in gerilimi azaltmak için NATO içerisinde mekanizmalar kurulması niyetini dikkate alıyoruz. Ancak gerilimin azaltılması ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesiyle mümkün" ifadelerini kullandı.

Diplomatic sources on Thursday refuted reports of NATO-brokered talks between #Greece and Turkey to defuse tension in the Eastern Mediterranean https://t.co/TEBtJlAm91 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) September 3, 2020

​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını bildirmişti.

Stoltenberg, yazılı açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı" ifadesini kullanmıştı.