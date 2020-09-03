AB’den Navalnıy ile ilgili yaptırım tehdidi

Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili duruma uluslararası tepkinin verilmesi gerektiğini dile getiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, bu konuda yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialar hakkında "AB, ortak uluslararası tepki vermeye çağırıyor ve yaptırımlar dahil uygun tedbirleri alma hakkını saklı tutuyoruz" açıklamasında bulundu.

AB'nin durumu yakından takip etmeye ve olası sonuçları düşünmeye devam edeceğini kaydeden Borrell, "Avrupa Birliği, Aleksey Navalnıy’ın hayatına yönelik girişimi en sert şekilde kınıyor. Avrupa Birliği Rusya’yı, tarafsız uluslararası soruşturmanın sağlanması için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile tam işbirliği yapmaya çağırdı" ifadelerini kullandı.

Daha önce Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman ordusuna ait laboratuvar uzmanlarının, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'in Noviçok grubundan askeri bir maddeyle zehirlendiğini ileri sürmüştü.

Alman hükümeti konuya ilişkin olarak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile irtibata geçmeyi planlıyor.

Diğer yandan İngiltere’nin ‘Noviçok’ diye adlandırdığı A-234 maddesinin geliştiricilerinden Leonid Rink, Sputnik’e açıklamasında Navalnıy’da ortaya çıkan semptomların Noviçok zehirlenmesine kesinlikle benzemediğini belirtti.

Rink, Navalnıy’in ‘zehirlenmesi’ olayını Noviçok’a bağlama girişimlerinin mutlak siyasi saçmalık olduğunu, ‘zehirlenmeyi’ doğrulayabilecek olan örneklerin ise Rusya’ya teslim edilmeyeceğini ifade etti.