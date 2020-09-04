'Vucic, ABD'deki görüşmelerde Kosova'yı tanımayı reddetti'

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, TV Pink’e açıklamasında, "Devlet Başkanı Vucic’in, Kosova’nın tanınmasına ilişkin 10. maddeyi sert bir şekilde reddettiği, bu teklifin Sırbistan için kabul edilemez olduğunu ve Sırbistan Anayasası’na uygun şekilde hareket edeceğini söylediği yönünde Washington’dan bilgi aldım" ifadeerini kullandı.

Vucic, Washington’a gitmeden önce, görüşmelerden ne bekleyebileceğini bilmediği için çekindiğini, ama 'tüm var gücüyle Sırbistan için mücadele edeceğini' açıklamıştı.