Almanya'dan Lukaşenko'nun 'Merkel'in Navalnıy'ın zehirlendiği açıklaması uydurma' sözlerine yanıt

Almanya hükümetinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği açıklamasının uydurma olduğu yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Açıklamada, "Tabii ki, Bay Lukashenko’nun ifadesi doğru değil. Dün Federal Şansölye, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili yeni koşullar hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Eklenecek başka bir şey yok” ifadeleri yer aldı.