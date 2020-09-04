Yunanistan: Görüşmelerin başlaması için Türkiye tehdit etmeyi bırakmalı

NATO'nun 'Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılması için teknik görüşmelere başlamayı kabul etti' açıklamasına Yunanistan tarafından resmi yanıt geldi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, görüşmelerin başlaması için Türkiye'nin tehditleri bırakması gerektiğini söyledi, "Provokasyonlar sona erdiğinde tartışmalar başlayacak" dedi.

Başkent Atina'da üst düzey Çinli diplomat Yang Jiechi ile bir araya gelen Miçotakis, "Ülkemiz uluslararası hukuka bağlı olarak Ege Denizi’ndeki, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının sınırlarının yeniden belirlenmesini konuşabilir ve bunu istiyor da, ancak tehditler altında olmaz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını duyurmuştu.

Yunan diplomatik kaynaklar ise NATO'nun bu açıklamasını yalanlayarak gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtmişti.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, Atina’nın Mısır ile deniz yetki alanları anlaşması imzalamasına tepki gösteren Ankara’nın sismik araştırma gemilerini bölgeye göndermesiyle yeniden tırmanmıştı.