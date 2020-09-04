Die Welt: AB, Lukaşenko’yu yaptırım listesine dahil etmeyecek

Die Welt gazetesinde yer alan bir haberde AB’nin Lukaşenko’ya yaptırım uygulamayacağı kaydedildi.

Haberde bu konuda öncelikle Almanya’nın öne çıktığını, onu Fransa ve İtalya’nın da desteklediği belirtildi.

Liderlerin böylelikle diyalog kanallarını açık tutmaya çalıştığı da vurgulandı.

Polonya ve Baltık ülkeleri dahil çok sayıda AB ülkesi Lukaşenko’nun yaptırım listesine dahil edilmesini istiyordu.