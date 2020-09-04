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    Ötanazi talebi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından reddedilen, tedavisi olmayan bir hastalıktan muzdarip bir Alain Cocq,

    Ötanazi talebi Macron tarafından reddedilen hasta, kendi ölümünü canlı olarak yayınlayacak

    © AFP 2020 / PHILIPPE DESMAZES
    Avrupa
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    Ötanazi talebi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından reddedilen, tedavisi olmayan bir hastalıktan muzdarip bir kişi, yemek, içecek ve ilacı reddederek yaşamını sonlandırmaya karar verdi. 57 yaşındaki hasta, ülkede kendisi gibi ölmesine izin verilmeyen diğer hastalara dikkat çekmek için ölümünü canlı yayınlayacak.

    Fransa'da uzun zamandır tartışma konusu olan ötanazi ya da 'dayanılmaz ağrılara sahip olan ve iyileşme umudu bulunmayan' kişilerin yaşamını sonlandırma uygulamasıyla ilgili yeni bir vaka gündemde.

    Tedavisi olmayan bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan Alain Cocq, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ötanazi talebini reddetmesinin ardından yemek, içecek ve ilacı reddedeceğini açıkladı.

    Nadir olarak görülen ve damar duvarlarının birbirine yapışmasına neden olan bir hastalıktan mustarip olan Cocq, bir haftadan daha az bir süre yaşayacağını inandığını, yarından itibaren ölümünü Facebook'ta canlı olarak yayınlayacağını söyledi.

    'Umarın yasaların değişimine yol açar'

    iğne, enjeksiyon
    © AA /
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    Cocq, mücadelesinin hatırlanacağını ve 'uzun vadede' yasaların değişimine yol açacağını umduğunu söyledi

    57 yaşındaki Cocq, ‘huzur içinde ölmesini sağlayacak maddeyi alabilmek Macron'a yazmıştı ama Macron Fransa yasalarının ötanaziye izin vermediğini anlatan bir mektupşa hastanın bu talebini geri çevirmişti.

    Ağır durumunu, ölümcül hastalığa yakalanmış ancak kendi istekleri doğrultusunda ölmelerine izin verilmeyen hastaların durumuna dikkat çekmek için kullanan Cocq, Macron’un yanıtını Facebook sayfasında paylaştı:

    Macron: Yasaların üstüne değilim

    “Yasaların üstünde olmadığım için talebinizi yerine getiremiyorum. Hiç kimseden yasalarımızın dışına çıkmasını isteyemem...Sizin isteğiniz, şu an ülkemizde izin verilmeyen ölmek için aktif yardım almak"

    Macron el yazısıyla gönderdiği mektubun devamında, " Tüm duygularıma eyleminize saygı duyuyorum. Tüm kişisel desteğim ve derin saygımla" diye ekledi.

    Konuya ilişkin AFP'ye açıklama yapan bir Elysee yetkilisi, Macron'un, 'Cocq'un engellilerin haklarına olan bağlığını selamlamak istediğini' söyledi.

    Ülkede en çok tartışmaya neden olan vakalardan biri, 2008'de bir trafik kazasının ardından bitkisel yaşama mahkum olan Vincent Lambert'tı. Lambert, geçen yıl temmuzda doktorların yaşam desteği kestikten sonra hayatını kaybetmişti.

    Lambert'in babası ile annesi, oğullarının hayatta tutmak için yasal olan her yolu denerken, eşi ile yeğeni ölmesine izin verilmesi gerektiğini savunuyordu.

    Etiketler:
    Alain Cocq, Tedavi, ötanazi, Emmanuel Macron, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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