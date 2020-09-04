BM, Belarus'taki suçları soruşturmak için uluslararası bir mekanizma oluşturulmasını önerdi

BM Özel Raportörü Anais Maran, Belarus'taki suçların soruşturulması için bağımsız bir uluslararası mekanizmanın kurulmasını önererek, Minsk'i iş birliği yapmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Anais Maran, Belarus'taki protestolar sırasında polis’in göstericiler, gazeteciler ve yoldan geçenleri gözaltına aldığı sırada ‘orantısız güç’ kullandığını belirterek, "Bu suçların soruşturulması için bağımsız bir uluslararası mekanizma oluşturulmasını öneriyorum ve yetkilileri bu mekanizmanın yanı sıra, BM özel süreçleri ve özellikle de yetki alanımla işbirliği yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Maran ayrıca, Belarus’ta durumun kötüleşmeye devam ettiğini ve uluslararası toplumun dikkatine ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak, protestolar sırasında 'keyfi olarak gözaltına alınanların' serbest bırakılması çağrısında bulundu.