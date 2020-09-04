Tihanovskaya: BM, Belarus'a acilen uluslararası misyon göndermeli

Belarus devlet başkanlığı seçimlerini Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, sahadaki durumun kayıt altına alınması için BM'ye acilen uluslararası misyon gönderme çağrısı yaptı.

Bugün Estonya'nın inisiyatifiyle Belarus'taki insan hakları ihlallerinin görüşüldüğü gayriresmi BM Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda konuşan Tihanovskaya, göstericilere yönelik çok sayıda gözaltı ve şiddet kullanma vakası olduğunu belirterek "Sahadaki durumun kayıtlara geçilmesi için BM'ye acilen uluslararası misyon göndermeye çağırıyoruz" dedi.

Tihanovskaya, Belarus'taki seçim sürecini ihlal eden ve insanlık suçu işleyen kişilere yönelik yaptırım uygulanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80.1 oy oranı ile önde tamamladığı devlet başkanlığı seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.