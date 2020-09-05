Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Batı'yı 'hibrit savaş' uygulamakla suçladı

Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin savunma bakanlarının Moskova’da gerçekleştirdiği ortak toplantısında konuşan Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, "Halihazırda Batı’daki belli güçler, renkli devrim organize etme girişimlerinde başarısızlığa uğradıktan sonra, Belarus devletine karşı hibrit savaş uygulama biçim ve yöntemlerine başvurarak benzeri görülmemiş diplomatik, politik ve ekonomik baskı yöntemlerini uyguluyorlar” dedi.

Halihazırda ülkesinde enformasyon üstünlüğünü ele geçirme yönünde sıkı bir mücadele yaşandığının altını çizen Hrenin, “Polonya, Litvanya, Çekya ve Ukrayna gibi ülkelerin yönetimleri tarafından desteklenen çeşitli yıkıcı güçler, ülkemizde yasadışı darbe girişiminde bulundu” ifadesini kullandı.