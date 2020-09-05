Minsk'te onlarca protestocu gözaltına alındı

Sputnik’e konuşan Ganuseviç, "Şu ana kadar yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı ​​ve bölge polis departmanına götürüldü” dedi.

Ganuseviç, gözaltına alınan eylemcilerin izinsiz protesto gösterisi düzenlediği, yasadışı semboller taşıdıkları ve sloganlar attıklarını kaydetti.

9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80.1 oy oranı ile önde tamamladığı devlet başkanlığı seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.